В Казани мечеть "Кул-Шариф" временно закроют для посещения

В Казани в связи с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам мечеть "Кул-Шариф" временно закроют для посещения. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника "Казанский Кремль".

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Мечеть будет недоступна для посетителей с 16.00 8 июля до 9.00 9 июля. В субботу там пройдет праздничный намаз. Он начнется в 3.10.