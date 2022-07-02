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53 минуты назад

В Казани мечеть "Кул-Шариф" временно закроют для посещения

Реальное время

В Казани в связи с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам мечеть "Кул-Шариф" временно закроют для посещения. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника "Казанский Кремль".

В Казани мечеть "Кул-Шариф" временно закроют для посещения
Фото: Реальное времяРеальное время

Мечеть будет недоступна для посетителей с 16.00 8 июля до 9.00 9 июля. В субботу там пройдет праздничный намаз. Он начнется в 3.10.

В ДУМ Татарстана уже рассказали, как будет проходить Курбан-байрам. В Казани в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

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