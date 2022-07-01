Популярные отели Белека встали на стоп

Представители турагентств обращают внимание, что многие востребованные отели Турции на ближайшие 2 недели стали недоступны для бронирования. Редакция выяснила, в каких гостиницах Белека еще можно заказать номер с заездом 9–13 июля и сколько будет стоить тур на двоих.

Фото: tourdom tourdom

Оказалось, что в популярном отеле Alva Donna Exclusive Hotel & Spa на этот период остались лишь полулюксы. Стандартные номера появляются в продаже только со вторника, 12 июля, неделя отдыха обойдется в 238 тыс. руб. на all inclusive.

Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa доступен с 13 июля. Недельный тур на двоих предлагается за 223 тыс. руб.

В Bellis Deluxe Hotel с 10–го числа можно заказать только номер jasmine с выходом к бассейну за 380 тыс. руб. или двухэтажную виллу за 994 тыс. Полулюксы с боковым видом на море свободны лишь с 14 июля (252 тыс. руб.), стандартные номера – с 15-го (240 тыс.).

Семейных номеров Club family room в Pine Beach Belek нет в наличии вплоть до 21 июля. Впрочем, с 9-го числа можно остановиться в главном здании в номере с видом на сад (227 тыс. руб. за тур на неделю), в стандарте (263 тыс.), а также в люксе (466 тыс.).

По словам турагентов, практически на весь месяц раскуплен отель Calista Luxury Resort. «Такого не было даже в хорошие времена», – отмечает Любовь Воронина («Слетать.ру»). Специалисты называют и другие пятизвездочники, остановившие продажи на ближайшие даты, – Green Max, Sirene Belek, Cornelia de Luxe Resort.