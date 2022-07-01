Оформить шенгенскую турвизу становится все сложнее

Несмотря на то что количество заявителей на европейские визы уменьшилось, что предполагает и снижение нагрузки на консульские службы, оформить шенген в некоторые страны стало сложнее.

Фото: tourdom tourdom

Представители турбизнеса в телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B» сообщают о сложностях с записью на ближайшие даты в визовые центры ряда государств – членов ЕС, особенно в российской столице. Так, подать заявление на туристическую визу в Финляндию можно лишь во второй половине июля, а в Италию, Германию или Словению – только в августе.

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Проблемы возникают и при попытке оформить запись в визовый центр Франции через личный кабинет на сайте. После нажатия на соответствующую кнопку появляется сообщение об ошибке: «Извините, что-то пошло не так. Мы не можем подключить вас к нашей системе записи на прием». Дальше следует рекомендация обратиться в техподдержку сервиса в Твиттер.

В свою очередь, записаться на подачу документов для визы в Испанию нельзя уже несколько дней. Сообщение опубликовано на странице BLS International Services: «По техническим причинам система записи временно не работает. Мы ожидаем решения этого вопроса в самое ближайшее время».

При этом сайт – единственный способ записаться на сдачу документов в ВЦ Испании. Редакции TourDom.ru в кол-центре испанского офиса в Москве пояснили, что сроки возобновления работы системы, даже примерные, неизвестны.

Причин сложившейся ситуации несколько. Во-первых, многие диппредставительства существенно сократили штат консульских отделов, следовательно, на обработку заявлений теперь требуется больше времени. Во-вторых, некоторые европейские страны вообще перестали выдавать турвизы россиянам, соответственно, туристы стали обращаться за шенгеном к более лояльным государствам. Аналогичным образом заявители поступают и при технических проблемах на сайтах ВЦ.

Кроме того, нередко закрывают появившиеся даты на подачу документов специальные программы. Как правило, такие боты платные и производят запись автоматически за считанные секунды, так что вручную «поймать ближайшее окно» может быть довольно сложно.