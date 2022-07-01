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1 час назад

Туристка рассказала о «худшем грехе» на отдыхе и вызвала возмущение в соцсетях

Lenta.ru

Британская туристка Холи Морридж (Holy Morridge) рассказала в своем TikTok о «худшем грехе» на отдыхе — участии в «битвах за шезлонги» — и вызвала возмущение в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

Туристка рассказала о «худшем грехе» на отдыхе
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам путешественницы, когда она приходила на пляж, все шезлонги уже были заняты и ей приходилось сидеть на неудобных стульях. Тогда она решила действовать по-другому — занимать лежаки с раннего утра. Происходящее она сняла на видео.

Блогерша пояснила, что изначально не хотела следовать примеру других туристов.

«Весь отпуск я говорила себе, что не буду так поступать, ведь это раздражает. Но потом поняла, что от этого проигрываю только я»,

— пожаловалась она.

«Я знаю, что меня будут за это ненавидеть, но поймите: это крайняя мера»,

— пошутила она в ролике.

Сообщается, что многие в комментариях раскритиковали поступок туристки. Однако некоторые подписчики поддержали Холи.

«Я тоже так делал, и мне не стыдно — я не хочу загорать лежа на земле»,

— написал один из них.

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