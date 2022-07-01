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8 минут назад

Знаменитое кавказское гостеприимство будут стандартизировать

TourDom

Руководители региональных министерств туризма СКФО и Адыгеи подписали документ в рамках развития проекта «Кавказ Gran Turismo», сообщил сегодня ТАСС. По словам авторов идеи и чиновников, он предусматривает взаимодействие в сфере туризма и введение единых стандартов кавказского гостеприимства, что поможет улучшить качество сервиса в данных регионах. Единые стандарты в качестве рекомендаций затронут благоустройство территорий, обустройство номерного фонда, сферу питания, приема и размещения туристов. Следовать методичке будут добровольно.

Знаменитое кавказское гостеприимство будут стандартизировать
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В чем именно заключается проект и какие же все-таки это стандарты, к сожалению, выяснить не удалось. Сайт «Кавказ Gran Turismo» находится на стадии разработки. «ТурДом» отправил запросы в пресс-службу правительств нескольких регионов (Адыгея, Дагестан и др.), но ответ пока не получен.

Тем временем сами туристы отмечают, что с гостеприимством на Кавказе всё в порядке. Улучшения нужны в сфере инфраструктуры. Например, очень актуальна проблема общественных туалетов: их не хватает, а те, что есть, – в плохом состоянии. В принципе, как и на других отечественных курортах, но здесь крик души слышен больше всего.

О едином стандарте гостеприимства эксперты, опрошенные TourDom.ru, тоже не слышали. Анна Барсегян, занимающаяся организацией авторских туров в Дагестан и в другие регионы, рассказала, чего не хватает на самом деле, – достойных гостиниц.

«Была удивлена, что коллеги, которые сами возят туда туры, даже не знали отели, в которых ночевали мы. Да, отелей крайне мало, да, бронировать нужно заранее. Сервис не везде есть. Например, не везде были рестораны в отелях. Но это все решаемо благодаря грамотному составлению тура, – написала Анна. – Очень надеюсь, что появятся дополнительные точки питания, туалеты, маршруты, отели, гостевые дома».

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