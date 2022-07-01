В Анапе началось нашествие божьих коровок: видео

Некоторое время назад жители и туристы Анапы пожаловались на нашествие божьих коровок. Эксперты Сочинского национального парка в беседе с РИА Новости объяснили такое явление.

По словам специалистов, это относительно новый для этих мест азиатский вид и потому дает вспышкообразный рост численности.

Эксперты также отметили, что большой угрозы растениям и здоровью человека эти божьи коровки не несут, однако они могут представлять опасность для аллергиков. Кроме этого, этот вид опасен тем, что его представители вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами.