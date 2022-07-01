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30 минут назад

Эксперт назвала стоимость отдыха на Камчатке

Парламентская газета

Камчатский край может стать новым центром притяжения туристов: в 2022 году из Москвы в край отправился первый чартерный рейс. Об этом рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева в пресс-центре «Парламентской газеты» 1 июля.

Эксперт назвала стоимость отдыха на Камчатке
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

У россиян появилась уникальная возможность посмотреть Камчатку, отметила она.

"Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено — и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше, — уточнила Ольга Санаева. — Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история".

По словам эксперта, полуостров Камчатка — это не только вулканы, это еще и берег океана, горячие источники вблизи гостиниц и гостевых домов, знакомство с особенностями местной кухни, наблюдение за китами, рыбалка.

Новости путешествий,Ольга Санаева,Российский союз туриндустрии,
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