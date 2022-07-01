Эксперт назвала стоимость отдыха на Камчатке

"Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено — и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше, — уточнила Ольга Санаева. — Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история".