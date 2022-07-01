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1 час назад

Россиян предупредили о резком подорожании летнего отдыха в Краснодарском крае

Lenta.ru

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предупредил соотечественников о резком повышении стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае. Об этом пишет «Интерфакс».

Россиян предупредили о резком подорожании туров на море
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт рассказал, что к концу июня заполняемость гостиниц на юге России достигла в среднем 70 процентов, а в некоторых отелях уже сообщили о полной загрузке до конца туристического сезона.

«Традиционно, как только у нас что-то где-то заканчивается или начинаются определенные ограничения, цены рвутся вверх», — отметил он.

По словам руководителя «Турпомощи», в ряде гостиниц на побережье стоимость проживания подорожала до 40 процентов. Основными причинами ценовых колебаний Осауленко назвал дефицит мест в отелях региона, а также ограниченная география мест, где могут отдыхать россияне.

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