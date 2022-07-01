Россиян предупредили о резком подорожании туров на море

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предупредил соотечественников о резком повышении стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае. Об этом пишет «Интерфакс».

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Эксперт рассказал, что к концу июня заполняемость гостиниц на юге России достигла в среднем 70 процентов, а в некоторых отелях уже сообщили о полной загрузке до конца туристического сезона.

«Традиционно, как только у нас что-то где-то заканчивается или начинаются определенные ограничения, цены рвутся вверх», — отметил он.