В Алтайском крае появятся кемпинги для автопутешественников

В Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает «МК» со ссылкой на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

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По его словам, речь идет о создании порядка 15 объектов. Участки для них были выбраны в ходе нескольких экспедиций — кемпинги появятся вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.

«Акцент будет сделан на площадках для автотуристов и караванеров, путешествующих на автодомах. В этой части нам еще есть над чем поработать», — рассказал Дешевых.