"Аэрофлот" анонсировал новую распродажу билетов по России

Купить авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля. Полет необходимо совершить в период с 7 июля до конца осени, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

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Предложение действует на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Акция распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

В сообщении перевозчика говорится, что в акции участвуют тарифы экономического класса с багажом «Оптимум» и без багажа «Лайт». Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы «Максимум», билет по которому позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия.

В авиакомпании подчеркивают, что билеты в рамках распродажи традиционно пользуются большим спросом и напоминают, что не упустить максимальную выгоду при покупке перелёта поможет сервис «Авиабилеты в рассрочку».

Оформить рассрочку возможно онлайн, при покупке билета на сайте авиакомпании. Льготный период погашения предоставленного займа — до 30 дней. Процентная ставка за пользование заёмными средствами определяется индивидуально, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«Аэрофлот продолжает увеличивать доступность авиаперевозок для жителей страны. Привлекательные цены и условия новой распродажи позволяют путешествовать авиатранспортом по России не только в течение высокого летнего сезона, но и до конца осени»,