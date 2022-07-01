Куда можно улететь из России без пересадок и справок

Авиасанкции и закрытие воздушного пространства многих стран для российских самолетов сделали путешествия затруднительными. Теперь так легко улететь из Москвы в Барселону или Рим нельзя, и даже любимый россиянами Кипр становится более недостижимым.

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Однако небольшой список стран, куда еще можно улететь из России прямыми рейсами, все же остается. Подробнее о самых удобных направлениях для отдыха и о том, что требуется при въезде, читайте в материале «Рамблера».

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Самая популярная страна для отдыха у россиян - Турция. Есть прямые чартерные и регулярные рейсы из Москвы и других регионов. Коронавирусных ограничений больше нет. Для въезда потребуется только заграничный паспорт.

Другое открытое направление - ОАЭ. Сюда летают прямые рейсы из Москвы и регионов, однако ковидные ограничения Эмираты отменять не спешат. Для въезда потребуются сертификат о вакцинации или ПЦР-тест сделанный за 48 часов до поездки.

На египетские курорты также можно отправиться прямыми рейсами из Москвы. С 17 июня в стране действуют доковидные правила въезда — нужно будет только оформить визу по прибытию.

Благосклонна к российским туристам и Сербия. Прямые рейсы из Москвы выполняет Air Serbia. С 3 мая власти страны отменили требование при въезде в страну предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или тест на антитела.

Прямые рейсы из Москвы летят и в Катар. Для въезда в страну нужно зарегистрироваться за 72 часа до въезда на, https://www.ehteraz.gov.qa и получить онлайн-одобрение. Кроме того, понадобятся результаты ПЦР-теста не старше 48 часов, свежий сертификат вакцинации Спутником V, а также тест на антитела (к S-белку), полученный не ранее чем за 30 дней до поездки.

В израильский Тель-Авив прямые рейсы летают из Москвы, Сочи и минеральных вод. Коронавирусные ограничения уже отменены. Для посещения Израиля туристам надо только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Одна из самых открытых стран для россиян - Армения. Сюда летают прямые рейсы из Москвы и регионов. Никакие справки не нужны и даже загранпаспорт не требуется. Ереван можно посетить, имея только российский паспорт.

Мальдивы также можно посетить, вылетая прямыми рейсами из Москвы без каких либо ковидных ограничений.