Куда можно улететь из России без пересадок и справок

Авиасанкции и закрытие воздушного пространства многих стран для российских самолетов сделали путешествия затруднительными. Теперь так легко улететь из Москвы в Барселону или Рим нельзя, и даже любимый россиянами Кипр становится более недостижимым.
Однако небольшой список стран, куда еще можно улететь из России прямыми рейсами, все же остается. Подробнее о самых удобных направлениях для отдыха и о том, что требуется при въезде, читайте в материале «Рамблера».
Самая популярная страна для отдыха у россиян - Турция. Есть прямые чартерные и регулярные рейсы из Москвы и других регионов. Коронавирусных ограничений больше нет. Для въезда потребуется только заграничный паспорт.
Другое открытое направление - ОАЭ. Сюда летают прямые рейсы из Москвы и регионов, однако ковидные ограничения Эмираты отменять не спешат. Для въезда потребуются сертификат о вакцинации или ПЦР-тест сделанный за 48 часов до поездки.
На египетские курорты также можно отправиться прямыми рейсами из Москвы. С 17 июня в стране действуют доковидные правила въезда — нужно будет только оформить визу по прибытию.
Благосклонна к российским туристам и Сербия. Прямые рейсы из Москвы выполняет Air Serbia. С 3 мая власти страны отменили требование при въезде в страну предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или тест на антитела.
Прямые рейсы из Москвы летят и в Катар. Для въезда в страну нужно зарегистрироваться за 72 часа до въезда на, https://www.ehteraz.gov.qa и получить онлайн-одобрение. Кроме того, понадобятся результаты ПЦР-теста не старше 48 часов, свежий сертификат вакцинации Спутником V, а также тест на антитела (к S-белку), полученный не ранее чем за 30 дней до поездки.
В израильский Тель-Авив прямые рейсы летают из Москвы, Сочи и минеральных вод. Коронавирусные ограничения уже отменены. Для посещения Израиля туристам надо только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.
Одна из самых открытых стран для россиян - Армения. Сюда летают прямые рейсы из Москвы и регионов. Никакие справки не нужны и даже загранпаспорт не требуется. Ереван можно посетить, имея только российский паспорт.
Мальдивы также можно посетить, вылетая прямыми рейсами из Москвы без каких либо ковидных ограничений.
Прямые рейсы из России также летают в Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Ирак, Иран, Монголию.