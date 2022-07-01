Названа самая популярная еда, которую берут с собой в поезд

Сервис поездок и путешествий "ТуТу.ру" провел опрос о самой популярной еде в поездах, результаты которого опубликовала "Газета.ру".
По данным, собранным сервисом, выяснилось, что большая часть путешественников (16%) предпочитают брать с собой в дорогу бутерброды, а еще 14% заявили, что для них не имеет значения, что именно есть в пути, однако важно, чтобы это была домашняя еда.
«Чай или кофе со сладким выбирают 12% путешественников, а такие стереотипные варианты, как вареные яйца или курица, выбирают 10% и 11% респондентов соответственно. Так что они далеко не на первом месте, хоть и популярны», — поделились в "ТуТу.ру".
Остальные участники опроса назвали такие продукты, как шоколад, овощи, орехи и сухофрукты (полезные перекусы) и фастфуд.
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