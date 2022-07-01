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55 минут назад

Осауленко: цены в отелях на Юге России выросли на 40%

TourDom

К июню стоимость проживания в некоторых отелях Краснодарского края выросла на 40%. Такой статистикой с журналистами поделился директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Осауленко: цены в отелях на Юге России выросли на 40%
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, во второй половине месяца заполняемость гостиниц уже достигает в среднем 70%. А часть отельеров и вовсе заявляют, что все места до конца высокого туристического сезона забронированы.

«Как только у нас что-то заканчивается, начинаются определенные ограничения или цены рвутся вверх. Мы знаем, что есть места размещения, где стоимость проживания выросла на 40%», — пояснил Александр Осауленко.

Однако спикер добавил, что картину нельзя назвать повсеместной. Традиционно, цены растут в самых востребованных отелях, в основной части гостиничного сектора подорожание номеров отмечается на уровне 12-15%. Это в целом соответствует показателям инфляции.

Что же касается причин таких колебаний на отельном рынке, то глава «Турпомощи» выделил несколько факторов. Во-первых, турсезон уже почти вышел на пик, и мест для отдыха становится все меньше. Во-вторых, из-за ограничения на работу южных аэропортов на некоторых курортах наблюдается даже профицит туристов. В-третьих, это санкции и ограничения авиасообщения с другими странами.

«На сегодняшний день большое количество людей, которое отдыхало в европейских странах, курортах юго-восточной Азии и в Карибском бассейне, к сожалению, не могут себе это позволить, но желание, естественно, остается», — заключил эксперт.

Новости путешествий,Александр Осауленко,
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