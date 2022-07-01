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2 часа назад

«Аэрофлот» увеличит скидку на авиаперелеты для детей до 75%

BFM.RUиещё 3

Компания «Аэрофлот» заявила о снижении стоимости авиаперелетов для детей в период летних каникул. Скидка будет увеличена до 75% от взрослого тарифа, ранее она составляла 25%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Аэрофлот» увеличит скидку на авиаперелеты для детей до 75%
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Предложение действует для детей от двух до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до двух лет, которые летят с местом. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU. Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелет — до конца осени. Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объеме»,

— отмечается в тексте.

В компании подчеркнули, что данная мера призвана обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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