«Аэрофлот» увеличит скидку на авиаперелеты для детей до 75%

«Предложение действует для детей от двух до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до двух лет, которые летят с местом. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU. Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелет — до конца осени. Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объеме»,