Маврикий отменил все ограничения на въезд для россиян

Власти еще одной популярной пляжной страны, Маврикия, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно обновленным протоколам, с 1 июля все прибывающие на остров туристы вне зависимости от вакцинного статуса больше не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту прилета, а также соблюдать двухнедельный карантин.
Для въезда в африканскую страну путешественникам рекомендуется заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One на сайте министерства здравоохранения республики и получить QR-код, который нужно будет предъявить сотрудникам аэропорта по прибытии на Маврикий.