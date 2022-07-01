Маврикий отменил все ограничения на въезд для россиян

Власти еще одной популярной пляжной страны, Маврикия, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно обновленным протоколам, с 1 июля все прибывающие на остров туристы вне зависимости от вакцинного статуса больше не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту прилета, а также соблюдать двухнедельный карантин.