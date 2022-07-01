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2 часа назад

Еще одна популярная пляжная страна отменила все ограничения на въезд для россиян

Lenta.ru

Власти еще одной популярной пляжной страны, Маврикия, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Маврикий отменил все ограничения на въезд для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, с 1 июля все прибывающие на остров туристы вне зависимости от вакцинного статуса больше не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту прилета, а также соблюдать двухнедельный карантин.

Для въезда в африканскую страну путешественникам рекомендуется заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One на сайте министерства здравоохранения республики и получить QR-код, который нужно будет предъявить сотрудникам аэропорта по прибытии на Маврикий.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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