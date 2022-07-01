Utair будет летать ежедневно из Грозного в Стамбул

"Рейс Грозный — Стамбул мы впервые ввели в 2020 году, и он быстро завоевал популярность среди пассажиров. Utair хорошо знает потребности своих клиентов и всегда обеспечивает им комфортные условия для перелета. Чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать поездки, в высокий сезон будем летать из Чечни в Турцию ежедневно",