Utair будет летать ежедневно из Грозного в Стамбул

Авиакомпания "Ютэйр" начала летать из Грозного в Стамбул ежедневно. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее "Ютэйр" летал по данному маршруту два раза в неделю.
"Utair увеличил количество полетов по маршруту Грозный — Стамбул и теперь выполняет рейсы по данному направлению каждый день", — сказано в сообщении.
Стоимость билетов от 6,9 тыс. рублей.
"Рейс Грозный — Стамбул мы впервые ввели в 2020 году, и он быстро завоевал популярность среди пассажиров. Utair хорошо знает потребности своих клиентов и всегда обеспечивает им комфортные условия для перелета. Чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать поездки, в высокий сезон будем летать из Чечни в Турцию ежедневно",
— приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.
"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".