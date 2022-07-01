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2 часа назад

Utair будет летать ежедневно из Грозного в Стамбул

ТАССиещё 1

Авиакомпания "Ютэйр" начала летать из Грозного в Стамбул ежедневно. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба перевозчика.

Utair будет летать ежедневно из Грозного в Стамбул
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее "Ютэйр" летал по данному маршруту два раза в неделю.

"Utair увеличил количество полетов по маршруту Грозный — Стамбул и теперь выполняет рейсы по данному направлению каждый день", — сказано в сообщении.

Стоимость билетов от 6,9 тыс. рублей.

"Рейс Грозный — Стамбул мы впервые ввели в 2020 году, и он быстро завоевал популярность среди пассажиров. Utair хорошо знает потребности своих клиентов и всегда обеспечивает им комфортные условия для перелета. Чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать поездки, в высокий сезон будем летать из Чечни в Турцию ежедневно",

— приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".

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