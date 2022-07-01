Как отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей

У россиян появилась возможность бюджетно отдохнуть на Черном море — туроператор FUN&SUN с июля запускает автобусные туры из Москвы в Анапу . Подробности нового турпродукта рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Уточняется, что отправления из столицы будут осуществляться по вторникам и субботам с 3 июля по 19 сентября. В пути отдыхающим придется провести от 22 до 24 часов, норма провоза багажа — 30 килограммов. В автобусах имеются два телевизора с DVD-плеером, туалет, кулер с горячей водой, кондиционер и Wi-Fi.