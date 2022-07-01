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2 часа назад

Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей

Lenta.ru

У россиян появилась возможность бюджетно отдохнуть на Черном море — туроператор FUN&SUN с июля запускает автобусные туры из Москвы в Анапу. Подробности нового турпродукта рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что отправления из столицы будут осуществляться по вторникам и субботам с 3 июля по 19 сентября. В пути отдыхающим придется провести от 22 до 24 часов, норма провоза багажа — 30 килограммов. В автобусах имеются два телевизора с DVD-плеером, туалет, кулер с горячей водой, кондиционер и Wi-Fi.

К бронированию доступны туры продолжительностью от 4 до 22 дней. Стоимость недельной путевки стартует от 19,5 тысячи рублей на человека. В цену входит проезд и проживание в отеле. Желающим отдохнуть по системе «все включено» придется заплатить минимум 44,5 тысячи рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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