Какие нововведения вступают в силу в туризме с 1 июля?

С 1 июля 2022 года вступают в силу несколько законодательных актов, которые устанавливают новые требования в сфере качества и безопасности услуг в туризме, а также запускают дополнительные меры поддержки бизнеса. В Ростуризме рассказали о всех пунктах.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, с этого месяца заработает распоряжение правительства об обнулении ставки НДС для гостиниц. Оно распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения туристов, а также аренду объектов туринфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие отели, так и готовящиеся к открытию, сроком на 5 лет.

Кроме того, с 1 июля туркомпании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности. При этом шерпы в течение года должны пройти обязательную аттестацию, как и гиды-переводчики и экскурсоводы.