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3 часа назад

Какие нововведения вступают в силу в туризме с 1 июля?

TourDom

С 1 июля 2022 года вступают в силу несколько законодательных актов, которые устанавливают новые требования в сфере качества и безопасности услуг в туризме, а также запускают дополнительные меры поддержки бизнеса. В Ростуризме рассказали о всех пунктах.

Какие нововведения вступают в силу в туризме с 1 июля?
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, с этого месяца заработает распоряжение правительства об обнулении ставки НДС для гостиниц. Оно распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения туристов, а также аренду объектов туринфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие отели, так и готовящиеся к открытию, сроком на 5 лет.

Кроме того, с 1 июля туркомпании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности. При этом шерпы в течение года должны пройти обязательную аттестацию, как и гиды-переводчики и экскурсоводы.

Наконец, в России был запущен реестр турагентств. Предполагалось, что розница не сможет работать без внесения в соответствующий список уже с 1 июля. Однако после многочисленных обращений представителей турбизнеса к правительству, кабмин решил отложить срок вступления в силу этого решения до следующего года. Тем более, что на данный момент в сам реестр включено не более трети турагентств, осуществляющих деятельность в России.

Новости путешествий,Ростуризм,
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