До аэропорта Минеральных Вод могут запустить электрички

На Ставрополье предложили организовать железнодорожное сообщение с аэропортом Минеральных Вод. Вопрос уже проработают с представителями компании «РЖД».
«Губернатор выступил [Владимир Владимиров] с инициативой о проработке с ОАО "РЖД» проекта о запуске электрички от аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, которая свяжет воздушную гавань с железнодорожной сетью региона",
— говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.
Эта инициатива обсуждалась во время рабочей встречи губернатора с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.
«Мы уже оценивали технические возможности для осуществления этой идеи, существующие железнодорожные пути. Нужны инвестиции, есть другие вопросы, но они решаемы. В перспективе, с учетом востребованности внутреннего туризма, это хорошее направление. Рабочая группа по этому вопросу создана»,
— цитирует пресс-служба Задорина.
Между правительством Ставрополья и ОАО "РЖД" в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает работу по развитию пассажирского сообщения в регионе, увеличению числа железнодорожных вагонов для перевозки зерна. По данным правительства региона, в крае курсируют 37 пар пригородных поездов. В первом полугодии ими воспользовались около 2,6 миллиона человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.