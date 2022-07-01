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3 часа назад

До аэропорта Минеральных Вод могут запустить электрички

«Это Кавказ»

На Ставрополье предложили организовать железнодорожное сообщение с аэропортом Минеральных Вод. Вопрос уже проработают с представителями компании «РЖД».

До аэропорта Минеральных Вод могут запустить электрички
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Губернатор выступил [Владимир Владимиров] с инициативой о проработке с ОАО "РЖД» проекта о запуске электрички от аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, которая свяжет воздушную гавань с железнодорожной сетью региона",

— говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

Эта инициатива обсуждалась во время рабочей встречи губернатора с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

«Мы уже оценивали технические возможности для осуществления этой идеи, существующие железнодорожные пути. Нужны инвестиции, есть другие вопросы, но они решаемы. В перспективе, с учетом востребованности внутреннего туризма, это хорошее направление. Рабочая группа по этому вопросу создана»,

— цитирует пресс-служба Задорина.

Между правительством Ставрополья и ОАО "РЖД" в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает работу по развитию пассажирского сообщения в регионе, увеличению числа железнодорожных вагонов для перевозки зерна. По данным правительства региона, в крае курсируют 37 пар пригородных поездов. В первом полугодии ими воспользовались около 2,6 миллиона человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

Новости путешествий,Владимир Владимиров,РЖД,
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