До аэропорта Минеральных Вод могут запустить электрички

«Губернатор выступил [ Владимир Владимиров ] с инициативой о проработке с ОАО "РЖД» проекта о запуске электрички от аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, которая свяжет воздушную гавань с железнодорожной сетью региона",

«Мы уже оценивали технические возможности для осуществления этой идеи, существующие железнодорожные пути. Нужны инвестиции, есть другие вопросы, но они решаемы. В перспективе, с учетом востребованности внутреннего туризма, это хорошее направление. Рабочая группа по этому вопросу создана»,

Между правительством Ставрополья и ОАО "РЖД" в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает работу по развитию пассажирского сообщения в регионе, увеличению числа железнодорожных вагонов для перевозки зерна. По данным правительства региона, в крае курсируют 37 пар пригородных поездов. В первом полугодии ими воспользовались около 2,6 миллиона человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.