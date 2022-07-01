Врач назвал главные лекарства для «отпускной аптечки»

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, какие лекарства лучше взять с собой в отпуск. Состав аптечки во многом зависит от места отдыха, поэтому количество лекарств, для отдыхающих вне нашей климатической полосы будет больше. Первое, что нужно положить в аптечку, по мнению врача, это средства от «морской болезни», если предстоят перелеты и путешествия по воде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.