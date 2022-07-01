Врач назвал главные лекарства для «отпускной аптечки»

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, какие лекарства лучше взять с собой в отпуск. Состав аптечки во многом зависит от места отдыха, поэтому количество лекарств, для отдыхающих вне нашей климатической полосы будет больше. Первое, что нужно положить в аптечку, по мнению врача, это средства от «морской болезни», если предстоят перелеты и путешествия по воде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами», - рассказал Асанов.
Далее следуют средства от солнечных ожогов. Необходимы препараты, успокаивающие кожу, оказывающие заживляющий эффект. Также обязательно в отпускной аптечке должны быть жаропонижающие препараты, лекарства от заболеваний ушей, носа и горла, глаз, аллергии, ушибов, травм и порезов, от болей и отравлений.
«Особое внимание хотелось бы уделить людям с хроническими заболеваниями: не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете каждый день, - от давления, заболеваний сердца и сосудов, заболеваний легких, эндокринных заболеваний. Убедитесь в их достаточном количестве и сроке годности», - добавил эксперт.
Напомним, что для всех препаратов имеются медицинские противопоказания. Поэтому прежде, чем что-то принимать, нужно внимательно читать инструкции, а лучше предварительно проконсультироваться с врачом.