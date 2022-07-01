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2 часа назад

Врач назвал главные лекарства для «отпускной аптечки»

Вести Подмосковья

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, какие лекарства лучше взять с собой в отпуск. Состав аптечки во многом зависит от места отдыха, поэтому количество лекарств, для отдыхающих вне нашей климатической полосы будет больше. Первое, что нужно положить в аптечку, по мнению врача, это средства от «морской болезни», если предстоят перелеты и путешествия по воде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Врач назвал главные лекарства для «отпускной аптечки»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами», - рассказал Асанов.

Далее следуют средства от солнечных ожогов. Необходимы препараты, успокаивающие кожу, оказывающие заживляющий эффект. Также обязательно в отпускной аптечке должны быть жаропонижающие препараты, лекарства от заболеваний ушей, носа и горла, глаз, аллергии, ушибов, травм и порезов, от болей и отравлений.

«Особое внимание хотелось бы уделить людям с хроническими заболеваниями: не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете каждый день, - от давления, заболеваний сердца и сосудов, заболеваний легких, эндокринных заболеваний. Убедитесь в их достаточном количестве и сроке годности», - добавил эксперт.

Напомним, что для всех препаратов имеются медицинские противопоказания. Поэтому прежде, чем что-то принимать, нужно внимательно читать инструкции, а лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

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