В Приморье открылся первый глэмпинг

Первый глэмпинг у самого южного острова России - Фуругельма, на мысе Лукина в Хасанском районе Приморья открылся в пятницу. Об этом сообщила ТАСС директор ООО "ДНС Море" - "Джугди глэмпинг" Дарина Замошина.

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"Сегодня с 16:00 (09:00 мск) мы ждем заезда первых гостей. Бронирование идет очень активно, на август остались свободными только пара ночей. Постепенно люди выкупают сентябрь",

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- сказала Замошина, пояснив, что глэмпинг состоит из 18 геокупольных домов, рассчитанных на размещение до трех взрослых и одного ребенка в возрасте до шести лет.

По ее словам, формат глэмпинга позволяет создать чуть больше, чем базу отдыха.

"С одной стороны, здесь есть ощущение, что находишься в палатке, тебе слышны море, звуки природы, за счет большой площади остекления есть контакт с внешним миром, по утрам для каждого гостя открывается красивый вид, а, с другой стороны, этот формат позволяет достаточно быстро реализовать проект: нам понадобилось меньше года для того, чтобы запроектироваться",

- сказала Замошина.

В каждом куполе оборудованы душ и туалет, также на территории глэмпинга будут работать кафе, зона барбекю для самостоятельного приготовления пищи, пункт проката сапов и велосипедов, детская и спортивная площадки, баня с теплым чаном. Кроме того, теплые индивидуальные купели установлены для нескольких номеров.

"Если говорить о сегменте, то мы заходим в нишу со стоимостью чуть выше среднего, но спрос на отдых с комфортом очень высок в Приморском крае, а предложение небольшое, поэтому мы рассчитываем, что мы неплохо пройдем этот сезон по загрузке",

- пояснила она.

Сейчас регионе работают 1 052 средства коллективного размещения общей вместимостью 69 тыс. мест. Региональные власти отмечают, что этого номерного фонда для размещения туристов недостаточно. Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Елена Ромашко отмечает, что количество отелей, гостиниц и других средств размещения в Приморье за последние два года снизилось на 50%.

О глэмпингах в других регионах Дальнего Востока

На Камчатке туристов готовы принять глэмпинг "Шикша" на побережье Тихого океана и единственный в крае капсульный отель "Луноход" в популярном районе Петропавловска-Камчатского "Комсомольская площадь", рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. Глэмпинг построен на лоне природы и состоит из шатров с огромными панорамными окнами. Для гостей работает СПА-зона под открытым небом.

В селе Паратунка в этом году планируется открыть гостиницу на 32 номера со спортзалом, бизнес-центром, саунами и рестораном. В следующем году в центре Петропавловска-Камчатского планируют открыть отель "Аквилон" на 157 номеров различной категории. Он станет первым гостиничным комплексом такого уровня на Камчатке. В регионе работают 69 гостиниц на 1 385 номеров, их загруженность сезонна - активное заселение наблюдается с июля по сентябрь, в разгар туристического сезона.

Единственный работающий на Чукотке глэмпинг "Умка" этим летом планируют перевести на альтернативные источники энергии для снижения негативного влияния на экосистему полуострова, рассказал ТАСС владелец бизнеса Максим Крупеня.

"Глэмпинг в районе села Лаврентия впервые принял гостей в прошлом году, и в моих планах в грядущем сезоне перевести работу "Умки" на гидротурбину для снижения негативного воздействия от нашей работы",

- рассказал предприниматель.

О строительстве отелей в Бурятии

На восточном берегу Байкала, по словам главы Бурятии Алексей Цыденова, пока мало гостиниц, но они будут появляться.

"С гостиничным фондом у нас, к сожалению, пока проблемы. У нас есть на Байкале немного отелей уровня три звезды, но большая часть номерного фонда, - гостевые дома. Это больше для местных жителей, близлежащих регионов. Но системного массового туризма нет, надо строить",

- сказал ТАСС Цыденов.

В этом году на участке "Турка" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" началось строительство по проекту компании "Грин Флоу Байкал". Инвестор планирует в 2023 году возвести отель на 153 номера, включая три конференц-зала, оздоровительный комплекс, ресторан. Еще одна крупная компания - Cosmos Hotel Group планирует инвестировать в проект по строительству экоотеля на участке ОЭЗ "Бухта Безымянная", рассчитанного на 400 номеров.