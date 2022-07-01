Известна стоимость туров в Дагестан с перелетом чартером

Туроператоры предлагают пакетные туры с проживанием и перелетом в Дагестан со 2 июля. Направление пользуется спросом, сообщают в АТОР.

«Стоимость туров в Дагестан с чартерным перелетом начинается от 33,5 тыс. рублей за человека», – говорится в сообщении.

Билеты на первый рейс на 2 июля уже раскупили. Следующие даты вылетов: 09.07, 16.07. Сообщается, что на эти рейсы еще остались места, но загруженность уже составляет 90 %. Возможность долететь на чартерном рейсе до Дагестана появилась после появления у FUN&SUN турпрограммы.