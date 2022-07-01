Эксперты рассказали, куда туристы чаще всего летали в июне

Популярность авиаперелетов в Москву среди туристов в июне снизилась на 7%, в Санкт-Петербург - выросла на 20%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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"Топ российских городов, куда туристы летали чаще всего в июне, возглавляет Москва. Следом идут Санкт-Петербург и Сочи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популярность Петербурга выросла на 20%, Сочи - на 10%, а спрос на полеты в Москву сократился на 7%", - сообщили в компании.

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По данным экспертов, многие россияне в первый летний месяц также путешествовали в Минеральные Воды, город стал востребованнее на 32%. На пятом месте расположился Калининград, куда стали летать почти на 38% чаще. Кроме того, в десятку попали Екатеринбург (без изменений), Махачкала (интерес к направлению вырос в 2,3 раза), которая в прошлом году не входила в топ, Казань (без изменений), Уфа (плюс 24%) и Самара (плюс 13%). Средняя стоимость перелета по России в июне составила 6 100 рублей на человека в одну сторону, сообщили в компании.

Говоря о железнодорожных путешествиях, в OneTwoTrip отметили, что больше всего россиян, как и в 2021 году, в июне ездили на поездах в Москву, популярность которой за год увеличилась на 8%. На втором месте Санкт-Петербург, востребованность направления снизилась на 7%. Третью строку занял Сочи, спрос на билеты сюда увеличился на 62%. Кроме того, значительная часть железнодорожных билетов была оформлена в Краснодар (интерес вырос на 68%), Ростов-на-Дону (плюс 53%), Нижний Новгород (минус 10%), Анапу (плюс 50%), Екатеринбург (минус 12%), Тюмень (без изменений) и Казань (минус 15%).

Средняя стоимость путешествия на поезде в первый летний месяц составила 3 000 рублей за человека в одну сторону.