Стюардесса снялась в мини-юбке и восхитила пользователей

Бортпроводница компании Frontier Airlines снялась в откровенной позе в салоне самолета и восхитила пользователей сети. Фотография появилась в Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя в пассажирском кресле и вытягивая ноги вперед. Девушка одета в черную униформу с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.