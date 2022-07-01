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4 часа назад

Стюардесса снялась в мини-юбке и восхитила пользователей

Lenta.ru

Бортпроводница компании Frontier Airlines снялась в откровенной позе в салоне самолета и восхитила пользователей сети. Фотография появилась в Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Стюардесса снялась в мини-юбке и восхитила пользователей
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя в пассажирском кресле и вытягивая ноги вперед. Девушка одета в черную униформу с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.

Подписчики сообщества восхитились внешностью сотрудницы авиакомпании.

«Прекрасна», «Вы так невероятно хороши», «Выглядите очень мило», «Горячее фото», «Хотелось бы мне лететь этим рейсом», «Вы так красивы и сексуальны», «Просто чудесные ножки», — написали они.

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