Число туристов в Таиланде уже превысило 2 миллиона

В период с 1 января по 26 июня число иностранных туристов в Таиланде составило 2,03 миллиона человек. Такие данные привела заместитель пресс-секретаря правительства Трейсури Тайсаранакул.

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По ее словам, список возглавили путешественники из Индии, Малайзии, Великобритании, Сингапура и США. Туристическая индустрия Таиланда, которая была почти уничтожена во время пандемии, ожидает, что среднемесячное число прибывающих увеличится примерно до 1,5 миллионов, поскольку с 1 июля страна откажется от предварительной регистрации поездки и обязательного медицинского страхования.

Вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии отменила большую часть введенных в эпоху пандемии ограничений на туристические и бизнес-поездки, а на прошлой неделе сняла с граждан и гостей страны маски, позволив пабам и барам вернуться к нормальному режиму работы. Эти меры являются частью усилий по укреплению экономики, которая до пандемии во многом зависела от туризма и приносила около 12 процентов валового внутреннего продукта.

Ослабевшая валюта и недавняя легализация каннабиса также могут помочь вернуть больше туристов в Таиланд, — такое мнение высказал на прошлой неделе министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. По его словам, министерство установило «консервативный» прогноз привлечения 7,5 миллионов иностранных туристов в этом году, исходя из предположения, что не приедут китайские туристы из-за политики COVID-Zero в этой стране, и в связи с ситуацией на Украине не будет туристов из России.