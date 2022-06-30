«Аэрофлот» выделил Библио-Глобусу дополнительные рейсы в Анталью

«Аэрофлот» запустит еще один утренний рейс SU 2140 (отправление в 7:55. – Ред.) из Москвы в Анталью по четвергам начиная с 7 июля, а также по субботам – с 23-го. Это следует из расписания на сайте национального перевозчика. Таким образом, в указанные дни недели из Шереметьево в сторону турецкого курорта будут вылетать по пять самолетов «Аэрофлота» против трех-четырех в остальные дни.

Фото: Tourdom Tourdom

Специалисты обращают внимание, что билетов экономкласса на SU 2140 нет в свободной продаже на все лето. На сайте «Аэрофлота» можно приобрести лишь места в бизнес-класс. Точно такая же ситуация наблюдается с рейсом SU 2144, который с 1 июня по договору с Библио-Глобусом ежедневно выполняется из Шереметьево в 13:30.

Вывод делают такой: практически весь дополнительный объем перевозки поступил в распоряжение этого же туроператора. Подтверждение можно найти на сайте Библио-Глобуса: компания продает туры в Турцию с перелетом на SU 2140.

Как сообщала в мае пресс-служба «Аэрофлота», с туроператором заключено соглашение по реализации услуг перевозки в составе турпакетов, так как «по результатам проведенной процедуры запроса цен» победило именно его коммерческое предложение. При этом Библио-Глобус получил также блоки мест на Мальдивы, Коломбо (рейс снят в июне. – Ред.), а также на 10 внутрироссийских маршрутах перевозки между Сочи и другими городами.