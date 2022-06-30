Глава Ставрополья предложил запустить электрички до аэропорта Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров выступил с инициативой об организации железнодорожного сообщения с аэропортом Минеральных Вод в регионе. Вопрос проработают с представителями компании "РЖД", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.
"Губернатор выступил с инициативой о проработке с ОАО "РЖД" проекта о запуске электрички от аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, которая свяжет воздушную гавань с железнодорожной сетью региона", - говорится в сообщении.
Инициатива обсуждалась во время рабочей встречи главы Ставрополья с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным. "Мы уже оценивали технические возможности для осуществления этой идеи, существующие железнодорожные пути. Нужны инвестиции, есть другие вопросы, но они решаемы. В перспективе, с учетом востребованности внутреннего туризма, это хорошее направление. Рабочая группа по этому вопросу создана", - цитирует пресс-служба Задорина.
Между правительством Ставрополья и ОАО "РЖД" 30 июня было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает работу по развитию пассажирского сообщения в регионе, увеличению числа железнодорожных вагонов для перевозки зерна. По данным правительства региона, в крае курсируют 37 пар пригородных поездов. В первом полугодии ими воспользовались около 2,6 млн человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.