Глава Ставрополья предложил запустить электрички до аэропорта Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров выступил с инициативой об организации железнодорожного сообщения с аэропортом Минеральных Вод в регионе. Вопрос проработают с представителями компании "РЖД", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор выступил с инициативой о проработке с ОАО "РЖД" проекта о запуске электрички от аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, которая свяжет воздушную гавань с железнодорожной сетью региона", - говорится в сообщении.

Инициатива обсуждалась во время рабочей встречи главы Ставрополья с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным. "Мы уже оценивали технические возможности для осуществления этой идеи, существующие железнодорожные пути. Нужны инвестиции, есть другие вопросы, но они решаемы. В перспективе, с учетом востребованности внутреннего туризма, это хорошее направление. Рабочая группа по этому вопросу создана", - цитирует пресс-служба Задорина.