Туристов отправят из Сочи в Шарджу вместо Дубая

1 июля должны были стартовать перелеты из Сочи в Дубай на крыльях авиакомпании «Россия», программу анонсировали в середине июня. Рейсы планировались на Sukhoi Superjet 100 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Но TourDom.ru стало известно, что на первую неделю июля полеты отменили практически в последний момент, несмотря на то что почти все билеты раскуплены. В системе бронирования «Аэрофлота» этих рейсов нет до 8 июля.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Зато появились рейсы из Сочи в аэропорт Шарджи на первую неделю июля.

Как сообщил TourDom.ru Александр Никонов, директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» (компании-оператора аэропорта Сочи), слоты на рейсы Сочи – Дубай были полностью согласованы. Сейчас «Аэрофлот» их также не отменил, но перенес прилет в Шарджу. Пассажиров, уже купивших билеты, должны оповестить о смене аэропорта. «Аэрофлот» обозначил причины такого решения как «производственные и технические». «Пока аэропорт прилета поменяли с Дубая на Шарджу только на первую неделю, но, возможно, будет продление», – прокомментировал Никонов.