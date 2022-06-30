Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
4 часа назад

Туристов отправят из Сочи в Шарджу вместо Дубая

TourDom

1 июля должны были стартовать перелеты из Сочи в Дубай на крыльях авиакомпании «Россия», программу анонсировали в середине июня. Рейсы планировались на Sukhoi Superjet 100 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Но TourDom.ru стало известно, что на первую неделю июля полеты отменили практически в последний момент, несмотря на то что почти все билеты раскуплены. В системе бронирования «Аэрофлота» этих рейсов нет до 8 июля.

Туристов отправят из Сочи в Шарджу вместо Дубая
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Зато появились рейсы из Сочи в аэропорт Шарджи на первую неделю июля.

Как сообщил TourDom.ru Александр Никонов, директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» (компании-оператора аэропорта Сочи), слоты на рейсы Сочи – Дубай были полностью согласованы. Сейчас «Аэрофлот» их также не отменил, но перенес прилет в Шарджу. Пассажиров, уже купивших билеты, должны оповестить о смене аэропорта. «Аэрофлот» обозначил причины такого решения как «производственные и технические». «Пока аэропорт прилета поменяли с Дубая на Шарджу только на первую неделю, но, возможно, будет продление», – прокомментировал Никонов.

По мнению руководителя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, причины смены аэропорта могут быть и чисто коммерческими. «Маловостребованные аэропорты для привлечения авиакомпаний платят им кикбэк – условно, 30–50 долларов за каждого пассажира. Аэропорт Шарджи куда менее популярен, чем Дубая, хотя добираться в город из него удобнее». Кроме того, по словам Мкртчяна, в аэропорту Шарджи могут быть дешевле сами услуги для авиакомпании: топливо, обслуживание и так далее. А дубайский аэропорт, наоборот, мог резко поднять цены.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Александр Никонов,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители