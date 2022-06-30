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47 минут назад

Стало известно, где проводят отпуск российские звезды

Вечерняя Москва

Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, где проводят летний отпуск.

Стало известно, где проводят отпуск российские звезды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Актриса Эвелина Бледанс сообщила, что любит отдыхать в Крыму. В настоящее время она проводит время в санатории «Полтава», который расположен на западном побережье полуострова рядом с Сакским озером.

Певец Александр Буйнов отправился на отдых в Сочи. В социальных сетях артист признался в ностальгической любви к легендарному отелю «Жемчужина» и удивился размеру бутонов сочинских магнолий.

Актриса Анна Хилькевич отдала предпочтение заграничным курортам и отправилась с семьей в Турцию. Отдых за границей выбрала и певица Юлия Волкова — она отправилась во Вьетнам, в город Ханой, передает ФАН.

До трети гостиниц и гостевых домов в Крыму могут не открыться этим летом из-за низкого спроса у россиян. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», действительно ли спрос на туры в Крым так резко упал.

Новости путешествий,Александр Буйнов,Юлия Волкова,Эвелина Бледанс,Анна Хилькевич,
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