Стало известно, где проводят отпуск российские звезды

Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, где проводят летний отпуск.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Актриса Эвелина Бледанс сообщила, что любит отдыхать в Крыму. В настоящее время она проводит время в санатории «Полтава», который расположен на западном побережье полуострова рядом с Сакским озером.

Певец Александр Буйнов отправился на отдых в Сочи. В социальных сетях артист признался в ностальгической любви к легендарному отелю «Жемчужина» и удивился размеру бутонов сочинских магнолий.

Актриса Анна Хилькевич отдала предпочтение заграничным курортам и отправилась с семьей в Турцию. Отдых за границей выбрала и певица Юлия Волкова — она отправилась во Вьетнам, в город Ханой, передает ФАН.