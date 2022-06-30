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3 часа назад

Какие направления для отдыха выбирают россияне

Мир24

Аналитики портала «Яндекс-Путешествия» установили, что россияне с детьми стали чаще планировать поездки за границу. В июле число таких путешествий вырастет в 2,5 раза. Однако по-прежнему абсолютное большинство семьей предпочитают внутренний туризм, передает «МИР 24». В

Какие направления для отдыха выбирают россияне
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

России планируют отдыхать девять из десяти российских семей. Что касается остальных, то 6% купили путевки в страны ближнего зарубежья. А 5% предпочитают более дальние поездки.

В топ-5 российских направлений входят: Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. Стоимость авиаперелета в эти города колеблется от 6 до 15 тысяч рублей.

Среди зарубежных стран лидируют Турция, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Авиабилеты туда и обратно обойдутся от 19 до 33 тысяч рублей. Если говорить о продолжительности поездки, то самые длительные туры – в страны ближнего зарубежья: около 22 дней. А вот по России путешествия с детьми длятся в среднем 12 дней.

Россияне предпочитают заранее планировать свой отдых. Бронировать отели и покупать билеты начинают за 2,5 месяца.

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