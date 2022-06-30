Россиянам предложили слетать в арабскую страну за 8,7 тысячи

Российским путешественникам предложили слетать в Иран в июле за восемь тысяч рублей, поделились специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) , которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, самый бюджетный билет в одну сторону из Москвы в Тегеран с вылетом из московского аэропорта Шереметьево 12 июля обойдется туристу в 8,7 тысячи рублей, время в пути составит почти 4,5 часа. Перевозку осуществляет российская компания Nordwind. 8 июля добраться до столицы пляжной арабской страны можно за 9,8 тысячи рублей, 5 июля — за 10,9 тысячи.