Туроператоры назвали популярные зарубежные направления

«По итогам сезона лидером однозначно будет Турция, потому что туда летает очень много рейсов – турецких перевозчиков, созданы две компании, которые привозят туда российских туристов, летает Turkish airlines и «Аэрофлот». Помимо того, что наши туристы летят в саму Турцию, очень часто сейчас Турция используется как некий хаб. У нас нет прямого авиасообщения с Европой, все равно многие попадают в Грецию, например, в Италию, Францию через Турцию. Второй большой блок – это Ближний восток, у нас много арабских перевозчиков, только из ОАЭ четыре перевозчика, летом там относительно низкий сезон, цены упали, это направление становится конкурентном Турции. Есть еще Египет, но там цена выше, чем была обычно»,