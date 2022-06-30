Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
5 часов назад

«В Европу через Турцию»: Туроператоры назвали популярные зарубежные направления

Национальная Служба Новостей

Гендиректор туроператора АРТ-ТУР отметил, что ОАЭ привлекают российских туристов сниженной в летний период ценой, а Египет кажется россиянам слишком дорогим по сравнению с прошлыми сезонами.

Туроператоры назвали популярные зарубежные направления
Фото: nsn.fmnsn.fm

Турция не только является самым популярным направлением для российских туристов, но и выступает хабом для путешествий в Европу, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«По итогам сезона лидером однозначно будет Турция, потому что туда летает очень много рейсов – турецких перевозчиков, созданы две компании, которые привозят туда российских туристов, летает Turkish airlines и «Аэрофлот». Помимо того, что наши туристы летят в саму Турцию, очень часто сейчас Турция используется как некий хаб. У нас нет прямого авиасообщения с Европой, все равно многие попадают в Грецию, например, в Италию, Францию через Турцию. Второй большой блок – это Ближний восток, у нас много арабских перевозчиков, только из ОАЭ четыре перевозчика, летом там относительно низкий сезон, цены упали, это направление становится конкурентном Турции. Есть еще Египет, но там цена выше, чем была обычно»,

- рассказал Арутюнов.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители