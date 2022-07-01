Таиланд смягчил коронавирусные ограничения для россиян

Согласно нововведениям, с пятницы, 1 июля, для всех путешественников отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Также въезжающие в страну отдыхающие больше не обязаны приобретать медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов (примерно 525,1 тысячи рублей).

Теперь прибывающим в королевство туристам достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации или результаты ПЦР- или антиген-теста, сделанные за 72 часа до вылета в Таиланд. Непривитые или частично вакцинированные путешественники, которые не смогут предъявить отрицательный тест по приезде, должны будут пройти его на месте.