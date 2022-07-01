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3 часа назад

Расскажет историю и не даст заблудиться: в Челябинске разработали приложение для путешествий по Южному Уралу

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В Челябинске разработали мобильное приложение «Нескучные путешествия по Южному Уралу», позволяющее туристам осматривать знаковые места региона с бесплатным гидом в кармане. В экскурсиях есть не только исторические справки, но и расчет времени в пути, а также геолокация, чтобы не заблудиться.

В Челябинске появилось приложение для поездок по Южному Уралу
Фото: Хорошие новости - Челябинская областьХорошие новости - Челябинская область

40 увлекательных маршрутов по Челябинской области составили сотрудники отдела краеведения Публичной библиотеки при поддержке областного Министерства культуры.

– Всего в мобильном приложении представлено свыше 700 фотографий Южного Урала, более 250 интересных туристических объектов и 38 экскурсий абсолютно на любой вкус. А все маршруты разработаны с учетом интересов туристов, для которых главная цель путешествия – отдых, досуг и познание своего края,

– объясняет директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

С помощью гида можно изучить Ильменский заповедник, Таганай, Зюраткуль, памятник метеориту «Челябинск», а также заповедник «Аркаим» и Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Для любителей путешествовать по горно-заводским городкам специалисты собрали информацию про Сатку, Юрюзань, Магнитогорск, Варну, Чесму и Троицк.

Для тех, кто выбирает более короткие пешие маршруты, в приложении есть прогулки по историческому центру Челябинска, Курчатовскому району – самому молодому в городе, – а также тематические маршруты – например, по всем зданиям, связанным с историей Публичной библиотеки.

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