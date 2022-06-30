Тюмень и Тобольск включили в федеральный туристический маршрут

«Делюсь с вами необычной идеей для летнего путешествия. Сибирская природа, гастрономические изыски и целебные свойства термальных источников: все это - о маршруте туристического поезда «В Сибирь»,

Федеральный туристический маршрут стартует с 8 июля из Москвы. За шесть дней туристы смогут посетить Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. Одной из частей поездки станет посещение родины Григория Распутина в селе Покровское, также туристы смогут окунуться в целебные источники и увидеть единственный каменный кремль за Уралом. Стоит отметить, что ранее круиз «В Сибирь» организовывался властями Тюменского региона совместно с компанией «РЖД». Губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно обращал внимание на важность развития внутреннего туризма.