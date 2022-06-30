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2 часа назад

Тюмень и Тобольск включили в федеральный туристический маршрут

РИА "ФедералПресс"

Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь». Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Тюмень и Тобольск включили в федеральный туристический маршрут
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Делюсь с вами необычной идеей для летнего путешествия. Сибирская природа, гастрономические изыски и целебные свойства термальных источников: все это - о маршруте туристического поезда «В Сибирь»,

– написала Догузова в телеграм-аккаунте.

Федеральный туристический маршрут стартует с 8 июля из Москвы. За шесть дней туристы смогут посетить Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. Одной из частей поездки станет посещение родины Григория Распутина в селе Покровское, также туристы смогут окунуться в целебные источники и увидеть единственный каменный кремль за Уралом. Стоит отметить, что ранее круиз «В Сибирь» организовывался властями Тюменского региона совместно с компанией «РЖД». Губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно обращал внимание на важность развития внутреннего туризма.

«Сейчас в силу обстоятельств россияне обратили внимание на отдых в своей стране, и мы должны этим воспользоваться. Необходимо так преподнести свои «фишки», чтобы приехавший в Тюменскую область захотел бы сюда вернуться вновь»,

– заявил глава региона.

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