Бутан открывается для туристов и утраивает экосбор

По словам министра и председателя Совета Танди Доржи, COVID-19 позволил Бутану перезагрузиться, переосмыслить и структурировать туристический сектор. Это будет приносить не только экономическую пользу, но и поможет сохранить низкий углеродный след.

В связи с этим Бутан меняет въездную политику. Теперь ежедневный налог с каждого иностранного гостя будет составлять не 65 долларов, а втрое больше – 200. При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура. Речь идет о сумме, которую путешественник платил туроператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства. Как говорится в пресс-релизе, у туристов появится возможность без содействия туроператоров обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.