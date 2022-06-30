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2 часа назад

Бутан открывается для туристов и утраивает экосбор

Совет по туризму Бутана опубликовал анонс: 23 сентября страна открывается для иностранных туристов после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Бутан открывается для туристов и утраивает экосбор
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По словам министра и председателя Совета Танди Доржи, COVID-19 позволил Бутану перезагрузиться, переосмыслить и структурировать туристический сектор. Это будет приносить не только экономическую пользу, но и поможет сохранить низкий углеродный след.

В связи с этим Бутан меняет въездную политику. Теперь ежедневный налог с каждого иностранного гостя будет составлять не 65 долларов, а втрое больше – 200. При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура. Речь идет о сумме, которую путешественник платил туроператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства. Как говорится в пресс-релизе, у туристов появится возможность без содействия туроператоров обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.

Бутан ежегодно до пандемии посещало около 60–70 тыс. туристов.

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