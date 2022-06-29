Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте

Lenta.ru

В ЮАР большая белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на купавшегося мужчину и растерзала его. Об этом сообщает Daily Mirror.

Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте
Фото: Oleksandr Sushko / UnsplashOleksandr Sushko / Unsplash

Нападение произошло на популярном курорте Плеттенберг-Бей в Западно-Капской провинции. Атакованного акулой местного жителя заметили несколько человек рядом с пляжем Sanctuary Beach. Его отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны. Мужчина получил тяжелейшие раны, не совместимые с жизнью.

По данным Национального института спасения на море, сообщение о нападении акулы поступило в 14:09 по местному времени, а через минуту крупную акулу заснял житель Великобритании Гуннар Сигге, который совершал пробежку вдоль моря в Плеттенберг-Бей.

Представители института закрыли все пляжи округа и призвали туристов, рыбаков и экипажи судов в районе происшествия быть особенно бдительными. Обнаружить убившую мужчину акулу не удалось.

Ранее сообщалось, что в США выжил после нападения «монструозной» белой акулы. Огромная хищная рыба нанесла 62-летнему Стиву Брюммеру тяжелейшие раны.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители