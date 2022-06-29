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2 часа назад

Мужчина пообедал в российском аэропорту и лишился полумиллиона рублей

Lenta.ru

Пассажир лишился полумиллиона рублей после обеда в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщается на официальном сайте управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.

Мужчина пообедал в российском аэропорту и лишился полумиллиона рублей
Фото: Кадр: МВД РФКадр: МВД РФ

По данным ведомства, 35-летний мужчина летел из Дубая в Москву транзитом через Санкт-Петербург. Во время пересадки он решил перекусить в одном из кафе быстрого питания, где, как выяснилось позже, оставил портмоне с иностранной валютой (эквивалентной 526 тысячам рублей). Помимо кошелька, россиянин также забыл мобильный телефон и две банковские карты.

Путешественник обнаружил пропажу только по прибытии в аэропорт Домодедово. Однако полиция не нашла в кафе утерянные вещи. По горячим следам полиции удалось отыскать 58-летнего безработного жителя Санкт-Петербурга, который заметил забытый кошелек и присвоил его себе.

«Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он взял его со стола и положил в карман брюк. После чего покинул аэропорт», — добавили в управлении. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в июне пассажирка британского лоукостера Jet2 заказала на борту спецпитание и расстроилась до слез из-за несоответствия реального обеда картинке из меню. Так, вместо сэндвича с курицей девушке принесли две булки хлеба с майонезом и пучком салата. Стоил такой перекус 4,3 фунта стерлингов (почти 300 рублей).

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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