Как узнать американского туриста за границей

Большинство американских туристов, приезжая в чуждую страну, проявляют однотипные отталкивающие привычки. Вычислить путешественника из США можно всего по семи признакам.

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Многие американцы за границей ожидают такой же сервис и отношение к себе, как и на родине. А свое поведение они не пытаются подстроить под население и культуру того государства, в которое они прибыли, сообщает издание Lifehacker.

Американские туристы не стремятся говорить на иностранном языке и ожидают, что все будут обращаться к ним на английском. Еще одной отвратительной привычкой является их манера одеваться. Они даже не пытаются поменьше выделятся и в итоге «шлепают в тапках по Парижу».