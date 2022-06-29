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3 часа назад

Lifehacker перечислил семь опознавательных признаков американского туриста за границей

Слово и Дело

Большинство американских туристов, приезжая в чуждую страну, проявляют однотипные отталкивающие привычки. Вычислить путешественника из США можно всего по семи признакам.

Как узнать американского туриста за границей
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Многие американцы за границей ожидают такой же сервис и отношение к себе, как и на родине. А свое поведение они не пытаются подстроить под население и культуру того государства, в которое они прибыли, сообщает издание Lifehacker.

Американские туристы не стремятся говорить на иностранном языке и ожидают, что все будут обращаться к ним на английском. Еще одной отвратительной привычкой является их манера одеваться. Они даже не пытаются поменьше выделятся и в итоге «шлепают в тапках по Парижу».

Американские путешественники зачастую защищаются и злятся по отношению к местному населению. Они не стремятся проявить гибкость или познать культуру государства, в которое прибыли. Также туристы из США безоговорочно верят стереотипам о других людях.

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