Эксперт по туризму рассказала о популярных направлениях в России

«Путешественники устремились на Алтай, Байкал, Камчатку. В таком путешествии можно совместить красоту природы, активные экскурсии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24» .

«Весной и в начале лета там ещё могут быть дожди, и такого удовольствия от отдыха вы не получите, а середина лета — время цветения трав и комфортной погоды», — пояснила она.