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1 час назад

Эксперт по туризму Филиппова рассказала о популярных направлениях в России

RT на русском

Директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала о популярных направлениях в России.

Эксперт по туризму рассказала о популярных направлениях в России
Фото: PxherePxhere

«Путешественники устремились на Алтай, Байкал, Камчатку. В таком путешествии можно совместить красоту природы, активные экскурсии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одно популярное направление — Карелия.

Как считает Филиппова, июль — прекрасная возможность для изучения Сибири или Дальнего Востока.

«Весной и в начале лета там ещё могут быть дожди, и такого удовольствия от отдыха вы не получите, а середина лета — время цветения трав и комфортной погоды», — пояснила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Новости путешествий,Ирина Филиппова,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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