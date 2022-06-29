Россияне заинтересовались люксовыми турами в три страны

Отечественные путешественники массово заинтересовались люксовыми турами в ОАЭ, Турцию и на Мальдивы летом. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно данным туроператора Space Travel, спрос среди россиян на поездки в три популярные пляжные страны превысил допандемийные показатели почти в четыре раза. Так, с конца мая премиальные курорты Арабских Эмиратов посетили 50 процентов всех туристов, на втором месте идут Мальдивы, куда отправились 30 процентов всех клиентов компании, еще 20 процентов — доля соотечественников, выбравших отпуск в отелях Deluxe на побережье Турции.

«Новые туристы на этих направлениях — это преимущественно те, кто ранее выбирал для пляжного отдыха летом люксовые объекты на Лазурном Берегу, на островах Италии, в Греции. Премиальный отдых в России делает явный "разворот на Восток"»,

— отметил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

По словам эксперта, одним из главных плюсов при выборе отдыха на Мальдивах в летний период — предоставление отелями премиум-сегмента скидок до 50 процентов из-за сезона дождей. Также стоимость снижается на дорогие туры в ОАЭ, куда цена падает от 30 до 70 процентов, и у туристов появляется возможность разместиться в популярных пятизвездочных отелях по цене гостиниц категории четыре звезды.