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3 часа назад

Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июле

Диана Товсепова

Специалисты сервиса Ostrovok.ru проанализировали данные бронирований россиян в июле. Об этом сообщает «Лента.ру».

Названы самые популярные зарубежные страны у россиян в июле
Фото: PxherePxhere

Оказалось, что российские туристы чаще всего бронировали отели в Белоруссии. Для отдыха чаще всего выбирали Минск, Брест и Витебск. Три ночи в отелях Белоруссии будут стоить в среднем 9,8 тысяч рублей.

На втором месте, согласно данным сервиса оказалась Турция. Самые востребованные города у российских туристов — Стамбул, Анталья и Аланья. Отпуск в Турции продолжительностью в шесть суток обойдется в среднем 44,9 тысячи рублей.

Третье место по популярности у россиян занимает Италия, куда, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, отправляются отдохнуть туристы из РФ. Чаще всего путешественники бронируют отдых в Риме, Милане и Венеции. В этих итальянских городах провести восемь суток можно в среднем за 72,3 тысячи рублей.

Ранее мы писали о ценах на отдых в городах России.

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