Новозеландская авиакомпания установит кабинки для сна на борту

Эти условия будут предоставляться пассажирам, которые будут летать на рейсах длительностью более 17 часов, и которые будут готовы заплатить дополнительную плату. При этом продолжительность одного сеанса в кабинке на для сна будет составлять 4 часа. В капсулах будут матрасы и простыни, которые бортпроводники будут менять после каждого полета, а сами капсулы будут двухъярусными. Каждая капсула будет иметь защитную шторку, USB-зарядку и вентиляционные отверстия.