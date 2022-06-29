Новозеландская авиакомпания установит кабинки для сна на борту

На борту новозеландской авиакомпании Air New Zealand до 2024 года установят спальные кабинки. Об этом сообщает The Guardian.
Эти условия будут предоставляться пассажирам, которые будут летать на рейсах длительностью более 17 часов, и которые будут готовы заплатить дополнительную плату. При этом продолжительность одного сеанса в кабинке на для сна будет составлять 4 часа. В капсулах будут матрасы и простыни, которые бортпроводники будут менять после каждого полета, а сами капсулы будут двухъярусными. Каждая капсула будет иметь защитную шторку, USB-зарядку и вентиляционные отверстия.
"Расположение Новой Зеландии дает нам уникальные возможности для путешествий на сверхдальние расстояния. Мы сосредоточились на сне, комфорте и хорошем самочувствии, потому что знаем, как важно, чтобы наши клиенты приезжали по своим делам хорошо отдохнувшими",
— сообщил исполнительный директор Air New Zealand Грег Форан.