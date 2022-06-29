Лишь каждый десятый россиянин в июле отправится отдыхать за рубеж. Львиная доля россиян собирается отдыхать и путешествовать внутри страны. Источник фото: freepikКак выяснили специалисты по туризму, в июле текущего года на долю бронирования билетов и отелей зарубежных направлений приходится лишь чуть более девяти процентов всех отечественных путешественников.
На первом месте среди зарубежных стран оказалась Белоруссия. Чаще всего россияне заказывают поездки в Минск, Витебск и Брест.
Второй осталась Турция, а самым востребованными курортами для россиян оказались Стамбул, Анталья и Аланья.Удивительно, но, несмотря на отсутствие из-за санкций прямого сообщения, набирает популярность Италия. В июле заметен спрос у российских путешественников на поездки в Милан, Рим и Венецию.