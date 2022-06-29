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28 минут назад

Белоруссия обогнала Турцию по количеству бронирований отелей

Газета.Ru

Россияне чаще бронируют отели на июль в Белоруссии, чем отели в Турции. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на сервис бронирования Ostrovok.ru.

Белоруссия обогнала Турцию по количеству бронирований отелей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным сервиса, больше всего россиян интересуют отели в крупных городах – Минске, Бресте и Витебске. Аналитики сервиса полагают, что граждане России чаще едут в соседнюю страну не ради отдыха, а по делам.

"Например, для оформления банковских карт зарубежных банков. Кроме того, Беларусь могут использовать и как хаб для транзита в Европу. Это подтверждает и средний срок проживания в белорусских гостиницах - всего 3 ночи, которые обходились пользователю в 9,8 тыс. руб.",

- предположили в сервисе.

Вторую позицию, по данным сервиса, держит Турция. Самыми популярными направлениями у самостоятельных туристов в июле стали Стамбул, Анталья и Аланья. На третьем месте – Италия. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, россияне бронируют отели в Риме, Милане и Венеции.

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