Белоруссия обогнала Турцию по количеству бронирований отелей

Россияне чаще бронируют отели на июль в Белоруссии, чем отели в Турции. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на сервис бронирования Ostrovok.ru.
По данным сервиса, больше всего россиян интересуют отели в крупных городах – Минске, Бресте и Витебске. Аналитики сервиса полагают, что граждане России чаще едут в соседнюю страну не ради отдыха, а по делам.
"Например, для оформления банковских карт зарубежных банков. Кроме того, Беларусь могут использовать и как хаб для транзита в Европу. Это подтверждает и средний срок проживания в белорусских гостиницах - всего 3 ночи, которые обходились пользователю в 9,8 тыс. руб.",
- предположили в сервисе.
Вторую позицию, по данным сервиса, держит Турция. Самыми популярными направлениями у самостоятельных туристов в июле стали Стамбул, Анталья и Аланья. На третьем месте – Италия. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, россияне бронируют отели в Риме, Милане и Венеции.