Названы зарубежные курорты, где отдых обойдется меньше 100 тыс.

Аналитики назвали курорты за границей, где стоимость отдыха не превышает 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Самым бюджетным направлением этим летом стала Абхазия. Недельный тур на двоих в эту страну обойдется в сумму от 30,5 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет до Сочи, трансфер через границу и проживание в однозвездочном отеле без питания. Гостиница с четырьмя звездами будет стоить от 56 тысяч рублей.

Тур до 100 тысяч можно приобрести с перелетом в Дубай. За 75 тысяч на двоих за семь дней туристы получат перелет, трансфер до отеля, а также проживание в отеле и страховкой. Трехзвзедочный отель на первой линии обойдется в 85 тысяч рублей.

Бюджетными направлениями также называют Турцию и Египет. Туры туда на неделю будут стоить от 85 и 88 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, проживание, трансфер до отеля и питание с завтраками.