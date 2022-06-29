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3 часа назад

Названы зарубежные курорты, где отдых обойдется меньше 100 тыс.

Мария Каткова

Аналитики назвали курорты за границей, где стоимость отдыха не превышает 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Самым бюджетным направлением этим летом стала Абхазия. Недельный тур на двоих в эту страну обойдется в сумму от 30,5 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет до Сочи, трансфер через границу и проживание в однозвездочном отеле без питания. Гостиница с четырьмя звездами будет стоить от 56 тысяч рублей.

Тур до 100 тысяч можно приобрести с перелетом в Дубай. За 75 тысяч на двоих за семь дней туристы получат перелет, трансфер до отеля, а также проживание в отеле и страховкой. Трехзвзедочный отель на первой линии обойдется в 85 тысяч рублей.

Бюджетными направлениями также называют Турцию и Египет. Туры туда на неделю будут стоить от 85 и 88 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, проживание, трансфер до отеля и питание с завтраками.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько стоит отдых в городах России.

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