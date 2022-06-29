Российские туристы на отдыхе за роскошью не гонятся. В дорогих отелях селится лишь малая доля наших путешественников. Источник фото: chibis-tourСогласно исследованию специалистов в области туризма, россияне на отдыхе в своей массе предпочитают трехзвездочные гостиницы.
На российских курортах трем звездам отдает предпочтение каждый пятый турист, а за рубежом каждый третий.
Девятнадцать процентов отдыхающих предпочитают на российских курортах останавливаться в апартаментах, четырнадцать процентов – в гостевым домах, еще девятнадцать процентов – в гостиницах без звезд. И лишь восемь процентов туристов позволяют себе четыре звезды.
За рубежом четырехзвездочные отели выбирают двадцать три процента россиян, пять звезд предпочитают порядка восьми процентов. Еще шестнадцать процентов российских туристов выбирают для проживания на отдыхе за границей апартаменты.