Российские туристы на отдыхе за роскошью не гонятся. В дорогих отелях селится лишь малая доля наших путешественников. Источник фото: chibis-tourСогласно исследованию специалистов в области туризма, россияне на отдыхе в своей массе предпочитают трехзвездочные гостиницы.

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На российских курортах трем звездам отдает предпочтение каждый пятый турист, а за рубежом каждый третий.

Девятнадцать процентов отдыхающих предпочитают на российских курортах останавливаться в апартаментах, четырнадцать процентов – в гостевым домах, еще девятнадцать процентов – в гостиницах без звезд. И лишь восемь процентов туристов позволяют себе четыре звезды.