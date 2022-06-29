Отели Беларуси в июле бронируют чаще, чем в Турции

Сервис Ostrovok.ru составил рейтинг самых популярных направлений, основываясь на данных по количеству бронирований на июль.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

На долю выездных направлений приходится всего 9%, а ведущую позицию занимает соседняя Беларусь. Чаще всего россиян интересуют крупные города – Минск, Брест, Витебск. Въезд в Беларусь на данный момент свободен, между странами открыто как наземное, так и авиасообщение. Предоставлять дополнительные документы не нужно. Это делает соседнюю страну привлекательной для россиян. Однако речь идет не только об отдыхе, но и о поездках по делам. Например, для оформления банковских карт зарубежных банков. Кроме того, Беларусь могут использовать и как хаб для транзита в Европу. Это подтверждает и средний срок проживания в белорусских гостиницах – всего 3 ночи, которые обходились пользователю в 9800 руб.

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Вторую позицию уверенно держит Турция. Турецкие и российские авиаперевозчики летают не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из крупных региональных аэропортов – Казани, Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод, Самары и др.

Самыми популярными направлениями по Турции у самостоятельных туристов являются Стамбул, Анталья и Аланья. Средний чек здесь – 44 900 руб. за 6 дней в отеле.

Третью строчку вопреки прекращению прямого авиасообщения занимает Италия. В тройке популярных направлений – Рим, Милан и Венеция со средним чеком за 8 ночей в 72 300 руб. Это говорит о том, что среди туристов есть немало тех, кто не готов отказываться от поездок в Европу.

Стоит отметить, что перелеты в Италию осуществляются в том числе с пересадками в Турции, где часть туристов предпочитает задержаться на день.

Однако львиная доля бронирований (91%) приходится на Россию. В топ-10 городов входят Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала. Если говорить о регионах, то Краснодарский край уверенно держит лидирующие позиции, на него приходится 28% от общего числа бронирований по стране. Популярны Сочи, Анапа и Геленджик. Как раз на аэропорт Сочи приходятся сейчас все авиаперелеты в Черноморский регион.

В этом июле в десятку городов вошла Махачкала, которая ранее не входила даже в 30 популярных направлений.

В основном по России пользователи сайта бронировали недорогое размещение. В лидерах – отели 3* (24% общего числа заказов), далее следуют апартаменты (19%), гостевые дома (14%), объекты без какой-либо категории (11%), а также гостиницы 2* (8%). На долю отелей 4* тоже приходится 8%. Данных о пятизвездочных отелях сервис не приводит, что неудивительно – в России их очень мало.

За рубежом пользователи сайта в 36% случаев тоже выбирали 3*, при этом количество тех, кто останавливается в более дорогих отелях 4*, больше, чем в России (23%). 8% туристов предпочитали размещение 5*.