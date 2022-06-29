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15 минут назад

Стало известно, сколько стоит отдых в городах России

Мария Каткова

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько будет стоить размещение в разных городах страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Ostrovok.ru.

Стало известно, сколько стоит отдых в городах России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В список самых востребованных российских городов среди жителей страны вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.

Дороже всего жилье обойдется в Сочи и Санкт-Петербурге. В среднем, ночь в гостинице в этих городах обойдется в стоимость от 4,2 и 4,3 тысяч рублей.

Самое дешевое размещение оказалось в Москве. Там номер обойдется в 3,4 тысячи рублей. После столицы идет Ростов-на-Дону. Ночь там будет стоить 3,5 тысячи. В Махачкале стоимость ночи в отеле превысит 3,7 тысячи. Далее по повышению цен идет Нижний Новгород — 3,9 тысячи рублей. В Казани, Анапе и Калининграде жилье обойдется в четыре тысячи, а в Геленджике — 4,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что перелеты по России подешевели.

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