Турпоток на Кипр вырос в 5 раз даже без российских туристов

Статистическая служба Кипра подсчитала турпоток в республику за первые 5 месяцев 2022 года. За это время на курорты прибыло почти 850 тыс. туристов, что в 5 раз выше показателей за аналогичный период 2021-го, когда страну посетило лишь 156 тыс. отдыхающих. Об этом в среду, 29 июня, сообщает газета Cyprus Mail.

Фото: tourdom tourdom

По данным издания, первое место в топе заняли путешественники из Великобритании. С берегов туманного Альбиона на Кипр с января по май приехало 126 тыс. человек, что составляет 40% от всего турпотока.

На втором месте туристы из Польши и Израиля – на них пришлось по 7,5 и 7%, соответственно. А в количественном выражении – 23 и 22 тыс. гостей.

Замыкают рейтинг отпускники из Германии, Швеции и Греции. Эти страны совокупно отправили на кипрские курорты 40 тыс. отдыхающих.

Как отмечают эксперты, в этом году в топе по турпотоку в первый раз за последние несколько лет нет россиян. И это вполне ожидаемо в связи с приостановкой авиасообщения между РФ и Кипром. Причем даже те российские туристы, кто готов добираться в республику с пересадками, делают это неохотно.